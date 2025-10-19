Marché d’automne Remoray Boujeons Salle des fêtes Remoray Remoray-Boujeons
Salle des fêtes Remoray Place de la mairie Remoray-Boujeons Doubs
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 16:00:00
2025-10-19
L’association des parents d’élèves de l’école de la drézine organise le traditionnel marché d’automne.
Artisans, vente de fleurs, vente de pommes,… .
Salle des fêtes Remoray Place de la mairie Remoray-Boujeons 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Ape.Ladrezine@gmail.com
