Marche d’Automne Retournac
Marche d’Automne Retournac dimanche 12 octobre 2025.
Marche d’Automne
Chenebeyres Retournac Haute-Loire
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Venez participer à la marche d’automne organisée par « Bien vivre à Chenebeyres ». Les bénéfices de cette randonnée permettront de rénover un four banal.
(6km / 13km / 20km Rando Ludique 6km)
Chenebeyres Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 46 40 24
English :
Come and take part in the autumn walk organized by « Bien vivre à Chenebeyres ». Profits from this hike will help renovate a communal oven.
(6km / 13km / 20km Rando Ludique 6km)
German :
Nehmen Sie an der Herbstwanderung teil, die von « Bien vivre à Chenebeyres » organisiert wird. Mit dem Erlös dieser Wanderung soll ein Bannofen renoviert werden.
(6km / 13km / 20km Rando Ludique 6km)
Italiano :
Partecipate alla passeggiata autunnale organizzata da « Bien vivre à Chenebeyres ». Il ricavato della camminata sarà destinato alla ristrutturazione di un forno comunale.
(6km / 13km / 20km Rando Ludique 6km)
Espanol :
Participe en la marcha de otoño organizada por « Bien vivre à Chenebeyres ». La recaudación de la marcha se destinará a la renovación de un horno comunitario.
(6km / 13km / 20km Paseo lúdico 6km)
L’événement Marche d’Automne Retournac a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire