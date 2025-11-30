Marché d’Automne Le bourg Saint-Laurent-de-Céris

Marché d’Automne

Début : Dimanche 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Marché d’automne dans le bourg et repas salle La Fabrique

Le bourg Bourg Repas Salle de La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 56 05 fortyvette@orange.fr

English :

Autumn market in the village and meal in La Fabrique hall

German :

Herbstmarkt in der Ortschaft und Essen im Saal La Fabrique

Italiano :

Mercato autunnale nel villaggio e pasto nella sala La Fabrique

Espanol :

Mercado de otoño en el pueblo y comida en la sala La Fabrique

