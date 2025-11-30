Marché d’Automne Le bourg Saint-Laurent-de-Céris
Marché d’Automne Le bourg Saint-Laurent-de-Céris dimanche 30 novembre 2025.
Marché d’Automne
Le bourg Bourg Repas Salle de La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Marché d’automne dans le bourg et repas salle La Fabrique
.
Le bourg Bourg Repas Salle de La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 56 05 fortyvette@orange.fr
English :
Autumn market in the village and meal in La Fabrique hall
German :
Herbstmarkt in der Ortschaft und Essen im Saal La Fabrique
Italiano :
Mercato autunnale nel villaggio e pasto nella sala La Fabrique
Espanol :
Mercado de otoño en el pueblo y comida en la sala La Fabrique
L’événement Marché d’Automne Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2025-01-20 par Office de Tourisme Charente Limousine