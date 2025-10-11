Marché d’Automne Saint-Mihiel
Marché d’Artisans et producteurs locaux le samedi 11 Octobre de 10h à 18h. Animations et jeux pour enfants à partir de 15h30 Château gonflable, Pixel Art, Borne d’Arcade avec le Caf’Tiers de Saint-Mihiel sous le Marché couvert. Venez déguisés!Tout public
Place du Saucy Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 56 83 95 37
English :
Artisans’ and local producers’ market on Saturday, October 11 from 10am to 6pm. Entertainment and games for children from 3:30pm: Bouncy castle, Pixel Art, Arcade with Caf’Tiers de Saint-Mihiel under the Covered Market. Come in costume!
German :
Markt mit Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten am Samstag, den 11. Oktober von 10 bis 18 Uhr. Animationen und Spiele für Kinder ab 15:30 Uhr: Hüpfburg, Pixel Art, Arcade-Terminal mit dem Caf’Tiers de Saint-Mihiel unter der Markthalle. Kommen Sie verkleidet!
Italiano :
Mercato di artigiani e produttori locali sabato 11 ottobre dalle 10.00 alle 18.00. Attività e giochi per bambini dalle 15.30: castello gonfiabile, Pixel Art, sala giochi con i Caf’Tiers de Saint-Mihiel sotto il mercato coperto. Venite vestiti a festa!
Espanol :
Mercado de artesanos y productores locales el sábado 11 de octubre de 10.00 a 18.00 h. Actividades y juegos para niños a partir de las 15.30 h: Castillo hinchable, Pixel Art, Arcade con el Caf’Tiers de Saint-Mihiel bajo el mercado cubierto. ¡Venga disfrazado!
