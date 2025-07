Marché d’automne Scherwiller

Marché d’automne Scherwiller dimanche 26 octobre 2025.

Marché d’automne

Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Marché d’automne avec stands de fleurs, fruits et légumes, huile et artisanat

Vente de chrysanthèmes, fleurs d'automne, fruits et légumes de saison, huile, décorations, conseils de jardinage, poteries.

Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 28 09 48 filoudrt13@gmail.com

English :

Autumn market with stalls selling flowers, fruit and vegetables, oil and handicrafts

German :

Herbstmarkt mit Blumen-, Obst- und Gemüseständen, Öl und Kunsthandwerk

Italiano :

Mercato autunnale con bancarelle di fiori, frutta e verdura, olio e artigianato

Espanol :

Mercado de otoño con puestos de flores, frutas y verduras, aceite y artesanía

