Marche d’automne Chalet du Frost – Théding

Marche d’automne Chalet du Frost – Théding dimanche 28 septembre 2025.

Marche d’automne

Chalet du Frost – 5 rue du presbytère Théding Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

L’association pour la nature le chardon chalet du Forst organise sa traditionnelle marche d’automne.

Deux parcours seront proposés un de 6 Km et pour les courageux , un de 10 Km. Naturellement avec un ravitaillement en cours de promenade avec des produits locaux .

Petite restauration sur place. Pour tous renseignements vous pouvez joindre Jean-Marie Wagner 06.01.42.22.43 ou Valérie Siebert au 06.88.16.28.43

Marche seule 5 €

Menu et marche 17 € ( enfants de moins de 12 ans 8 €)Tout public

5 .

Chalet du Frost – 5 rue du presbytère Théding 57450 Moselle Grand Est +33 3 87 89 20 01

English :

The association pour la nature le chardon chalet du Forst is organizing its traditional autumn walk.

Two routes will be on offer: one of 6 km and, for the brave, a 10 km route. Naturally, there will be refreshments along the way, including local produce.

Catering available on site. For further information, please contact: Jean-Marie Wagner 06.01.42.22.43 or Valérie Siebert 06.88.16.28.43

Walk only: 5 ?

Menu and walk: 17 ? (children under 12 8 ?)

German :

Der Naturverein Le Chardon Chalet du Forst organisiert seine traditionelle Herbstwanderung.

Es werden zwei Strecken angeboten: eine 6 km lange und eine 10 km lange für die Mutigen. Natürlich gibt es während der Wanderung eine Verpflegung mit lokalen Produkten.

Kleine Speisen werden vor Ort angeboten. Für weitere Informationen stehen Ihnen zur Verfügung: Jean-Marie Wagner 06.01.42.22.43 oder Valérie Siebert 06.88.16.28.43

Wanderung allein: 5 ?

Menü und Wanderung: 17 ? (Kinder unter 12 Jahren 8 ?)

Italiano :

L’associazione pour la nature le chardon chalet du Forst organizza la sua tradizionale passeggiata autunnale.

Sono previsti due percorsi: uno di 6 km e, per i più coraggiosi, uno di 10 km. Naturalmente, lungo il percorso ci sarà un ristoro a base di prodotti locali.

Rinfresco leggero in loco. Per ulteriori informazioni, contattare Jean-Marie Wagner allo 06.01.42.22.43 o Valérie Siebert allo 06.88.16.28.43

Passeggiata da sola: 5 ?

Menu e passeggiata: 17 ? (bambini sotto i 12 anni 8 ?)

Espanol :

La asociación pour la nature le chardon chalet du Forst organiza su tradicional marcha otoñal.

Habrá dos recorridos: uno de 6 km y, para los valientes, uno de 10 km. Naturalmente, habrá avituallamientos a lo largo del recorrido con productos locales.

Refrescos ligeros in situ. Para más información, póngase en contacto con Jean-Marie Wagner en el 06.01.42.22.43 o con Valérie Siebert en el 06.88.16.28.43

Paseo solo: 5€

Menú y paseo: 17€ (niños menores de 12 años 8€)

L’événement Marche d’automne Théding a été mis à jour le 2025-08-20 par FORBACH TOURISME