Marché d’Automne Uzay-le-Venon

Marché d’Automne Uzay-le-Venon samedi 11 octobre 2025.

Marché d’Automne

Rue de la République Uzay-le-Venon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Ne manquez pas ce marché d’automne avec plus d’une dizaine exposants d’artisanat, un goûter gourmand (soupe de sorcière, vin chaud, crêpes…) et une tombola ! Tentez de gagner des surprises. Le restaurant l’Embuscade propose un menu spécial à prix doux.

Le village se pare des teintes dorées et orangées de l’automne, vous invitant à flâner entre les stands d’artisanat, à savourer les crêpes et les gaufres et vous réchauffer par la soupe de sorcière aux produits de saison ou le vin chaud épicé.

L’événement se veut convivial avec les jeux, tombola et animations proposés par l’association Les Arts à Uzay.

Le restaurant l’Embuscade vous propose un menu spécifique à cette occasion. .

Rue de la République Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 46 19 19

English :

Don?t miss this autumn market with over a dozen craft exhibitors, a gourmet snack (witch?s soup, mulled wine, crêpes…) and a tombola! Try to win some surprises. Restaurant l’Embuscade offers a special menu at low prices.

German :

Verpassen Sie nicht diesen Herbstmarkt mit mehr als einem Dutzend Ausstellern von Kunsthandwerk, einem leckeren Imbiss (Hexensuppe, Glühwein, Crêpes…) und einer Tombola! Versuchen Sie, einige Überraschungen zu gewinnen. Das Restaurant l’Embuscade bietet ein spezielles Menü zu günstigen Preisen an.

Italiano :

Non perdetevi questo mercatino autunnale con oltre una dozzina di bancarelle di artigianato, una merenda gourmet (zuppa della strega, vin brulé, frittelle…) e una tombola! Tentate la fortuna per vincere qualche sorpresa. Il ristorante l’Embuscade propone un menu speciale a prezzi ridotti.

Espanol :

No se pierda este mercado otoñal con más de una docena de puestos de artesanía, una merienda gourmet (sopa de bruja, vino caliente, tortitas…) y ¡una tómbola! Pruebe suerte y gane alguna sorpresa. El restaurante l’Embuscade ofrece un menú especial a precios reducidos.

