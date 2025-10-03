Marché d’automne Verdun

Marché d’automne Verdun vendredi 3 octobre 2025.

Marché d’automne

Verdun Meuse

Gratuit

0

Gratuit

Vendredi 2025-10-03 08:00:00

2025-10-03 13:00:00

2025-10-03

Au programme

Menus aux saveurs d’Automne

Bar à soupes d’automne

Ateliers Prévention des tiques & Découvertes botaniques trésors d’Automne

Animations musicales

Un rendez-vous gourmand, convivial et riche en découvertes à partager en famille ou entre amis !Tout public

Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

English :

On the program:

Autumn-flavored menus

Autumn soup bar

Tick prevention » & « Botanical discoveries: Autumn treasures » workshops

Musical entertainment

A convivial, gourmet event full of discoveries to share with family and friends!

German :

Auf dem Programm stehen:

Menüs mit herbstlichen Aromen

Bar für Herbstsuppen

Workshops « Zeckenprävention » & « Botanische Entdeckungen: Herbstschätze »

Musikalische Unterhaltung

Ein geselliges und entdeckungsreiches Schlemmertreffen für die ganze Familie oder mit Freunden!

Italiano :

In programma:

Menu autunnali

Bar di zuppe autunnali

Laboratori « Prevenzione delle zecche » e « Scoperte botaniche: tesori d’autunno »

Intrattenimento musicale

Un evento delizioso e amichevole, ricco di scoperte da condividere con la famiglia e gli amici!

Espanol :

En el programa:

Menús otoñales

Bar de sopas de otoño

Talleres « Prevención de garrapatas » y « Descubrimientos botánicos: tesoros otoñales

Animación musical

Un evento delicioso, agradable y lleno de descubrimientos para compartir con la familia y los amigos

