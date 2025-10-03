Marché d’automne Verdun
Marché d’automne Verdun vendredi 3 octobre 2025.
Marché d’automne
Verdun Meuse
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 08:00:00
fin : 2025-10-03 13:00:00
2025-10-03
Au programme
Menus aux saveurs d’Automne
Bar à soupes d’automne
Ateliers Prévention des tiques & Découvertes botaniques trésors d’Automne
Animations musicales
Un rendez-vous gourmand, convivial et riche en découvertes à partager en famille ou entre amis !Tout public
Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22
English :
On the program:
Autumn-flavored menus
Autumn soup bar
Tick prevention » & « Botanical discoveries: Autumn treasures » workshops
Musical entertainment
A convivial, gourmet event full of discoveries to share with family and friends!
German :
Auf dem Programm stehen:
Menüs mit herbstlichen Aromen
Bar für Herbstsuppen
Workshops « Zeckenprävention » & « Botanische Entdeckungen: Herbstschätze »
Musikalische Unterhaltung
Ein geselliges und entdeckungsreiches Schlemmertreffen für die ganze Familie oder mit Freunden!
Italiano :
In programma:
Menu autunnali
Bar di zuppe autunnali
Laboratori « Prevenzione delle zecche » e « Scoperte botaniche: tesori d’autunno »
Intrattenimento musicale
Un evento delizioso e amichevole, ricco di scoperte da condividere con la famiglia e gli amici!
Espanol :
En el programa:
Menús otoñales
Bar de sopas de otoño
Talleres « Prevención de garrapatas » y « Descubrimientos botánicos: tesoros otoñales
Animación musical
Un evento delicioso, agradable y lleno de descubrimientos para compartir con la familia y los amigos
