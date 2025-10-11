Marché D’automne Wattignies (Le) Nantes

Marché D’automne Wattignies (Le) Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Comme à chaque saison, vous retrouverez :? Une line-up de créateur-ices, de brocantes & de friperies spécialement invitées pour l’évènement (elle arrive très vite… ????)???? L’orchestre @lesoiseauxdetrottoir???? Un DJ set de notre duo préféré du Watt Sur place :???? Restauration & bar???? Les boutiques des résident·es :@latelierduwatt@lesgirouettes.nantes@singa_nantes@labrocanteverte@lespucesduwattignies@sergedezola.disquaire@nippes.friperie@deshistoiresdesieges ???? Merci à @luciecollinmatelot pour cette super affiche ! ???? Le Wattignies, 13 Bd des Martyrs Nantais de La Résistance, 44200 Nantes???? Tram 2 et 3 — arrêt Wattignies

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83