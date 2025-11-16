Marché d’Autom’Noël CENTRE SPORTIF Saint-Sornin
CENTRE SPORTIF 1 RUE DU STADE Saint-Sornin Charente
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
CENTRE SPORTIF 1 RUE DU STADE Saint-Sornin 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine mediathequestsornin@orange.fr
English :
Autumn Christmas Market
German :
Herbst- und Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale d’autunno
Espanol :
Mercado navideño de otoño
