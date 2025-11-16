Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché d’Autom’Noël CENTRE SPORTIF Saint-Sornin

Marché d’Autom’Noël CENTRE SPORTIF Saint-Sornin dimanche 16 novembre 2025.

Marché d’Autom’Noël

CENTRE SPORTIF 1 RUE DU STADE Saint-Sornin Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Marché Autom’Noël
  .

CENTRE SPORTIF 1 RUE DU STADE Saint-Sornin 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine   mediathequestsornin@orange.fr

English :

Autumn Christmas Market

German :

Herbst- und Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale d’autunno

Espanol :

Mercado navideño de otoño

L’événement Marché d’Autom’Noël Saint-Sornin a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord