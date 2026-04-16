Auzouville-sur-Ry

Marché d’Auzouville sur Ry

Place de l’église Auzouville-sur-Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 16:00:00

fin : 2026-10-08 19:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Sur la place de l’église d’Auzouville sur Ry, vous y retrouverez son marché de 16h à 18 h avec des fruits et légumes, de la viande et plein d’autres produits. .

Place de l’église Auzouville-sur-Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 40 67

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English : Marché d’Auzouville sur Ry

L’événement Marché d’Auzouville sur Ry Auzouville-sur-Ry a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin