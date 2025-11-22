Marché d’avant l’Avent Salle multi-activités Saint-Étienne-lès-Remiremont

Marché d’avant l’Avent

Salle multi-activités 30 route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

La 5e édition du Marché d’Avant l’Avent se déroulera le samedi 22 novembre de 10h30 à 20h et le dimanche 23 novembre de 10h30 à 18h à la salle multi-activités.

32 artisans créateurs et producteurs locaux seront présents.

Des ateliers créatifs pour les enfants auront lieu le samedi et le dimanche de 14h à 16h.

Spectacle déambulatoire de jonglerie, sculptures sur ballons et animation assurés par Magix-Silli.

Un feu d’artifice est prévu le samedi à 18h30.

Le dimanche, de 13h à 16h, des balades en calèche seront proposées, suivies du tirage au sort de la tombola à 17h et d’un spectacle de feu à 17h30.

Des chalets de Noël proposeront buvette et restauration en extérieur.Tout public

0 .

Salle multi-activités 30 route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 26 18 00

English :

The 5th edition of the Marché d’Avant l’Avent will take place on Saturday November 22 from 10.30am to 8pm and on Sunday November 23 from 10.30am to 6pm at the salle multi-activités.

32 local craftsmen and producers will be present.

Creative workshops for children will take place on Saturday and Sunday from 2 to 4 pm.

Magix-Silli will put on a juggling show, balloon sculptures and entertainment.

A fireworks display is scheduled for Saturday at 6.30pm.

On Sunday, from 1pm to 4pm, horse-drawn carriage rides will be offered, followed by the raffle draw at 5pm and a fireworks show at 5:30pm.

Christmas chalets will offer refreshments and snacks outside.

German :

Ausgabe des Marché d’Avant l’Advent findet am Samstag, den 22. November von 10.30 bis 20 Uhr und am Sonntag, den 23. November von 10.30 bis 18 Uhr in der Multi-Aktivitätshalle statt.

32 kreative Kunsthandwerker und lokale Produzenten werden anwesend sein.

Kreative Workshops für Kinder finden am Samstag und Sonntag von 14:00 bis 16:00 Uhr statt.

Jongliershow, Ballonskulpturen und Animation von Magix-Silli.

Am Samstag ist um 18:30 Uhr ein Feuerwerk geplant.

Am Sonntag werden von 13:00 bis 16:00 Uhr Kutschfahrten angeboten, gefolgt von der Verlosung der Tombola um 17:00 Uhr und einer Feuershow um 17:30 Uhr.

Im Außenbereich werden Weihnachtshütten mit Getränken und Speisen angeboten.

Italiano :

La quinta edizione del Mercatino pre-avvento si svolgerà sabato 22 novembre dalle 10.30 alle 20.00 e domenica 23 novembre dalle 10.30 alle 18.00 presso la sala multiattività.

saranno presenti 32 artigiani e produttori locali.

Sabato e domenica, dalle 14.00 alle 16.00, si terranno laboratori creativi per bambini.

Magix-Silli proporrà uno spettacolo di giocoleria, sculture di palloncini e intrattenimento.

Sabato alle 18.30 è previsto uno spettacolo pirotecnico.

Domenica, dalle 13.00 alle 16.00, ci saranno passeggiate in carrozza, seguite dall’estrazione della lotteria alle 17.00 e da uno spettacolo pirotecnico alle 17.30.

Gli chalet natalizi offriranno rinfreschi e spuntini all’esterno.

Espanol :

La 5ª edición del Mercado Pre-Adviento tendrá lugar el sábado 22 de noviembre de 10.30 a 20.00 horas y el domingo 23 de noviembre de 10.30 a 18.00 horas en el pabellón multiactividades.

participarán 32 artesanos y productores locales.

El sábado y el domingo, de 14:00 a 16:00 horas, se organizarán talleres creativos para niños.

Magix-Silli ofrecerá un espectáculo de malabares, globoflexia y animación.

El sábado a las 18.30 h. habrá un espectáculo de fuegos artificiales.

El domingo, de 13:00 a 16:00 h, habrá paseos en coche de caballos, sorteo de rifas a las 17:00 h y espectáculo pirotécnico a las 17:30 h.

Los chalets navideños ofrecerán refrescos y aperitivos al aire libre.

L’événement Marché d’avant l’Avent Saint-Étienne-lès-Remiremont a été mis à jour le 2025-10-31 par OT REMIREMONT