Marché d’avant-Noël

Place du Maréchal Leclerc Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Marché d’avant Noël sur la place du Maréchal Leclerc à Lamotte-Beuvron.

Préparez vos fêtes en retrouvant vos commerçants et producteurs locaux.

Vivez la magie des fêtes à Lamotte-Beuvron avec le Marché d’avant Noël !

Rendez-vous mardi 23 décembre 2025, de 16h à 20h, sur la place du Maréchal Leclerc pour un moment convivial et festif. Venez préparer vos fêtes, soutenir les commerces locaux et retrouver commerçants et producteurs du territoire. C’est l’occasion idéale de dénicher des cadeaux de dernière minute, des produits gourmands et des idées originales dans une ambiance chaleureuse de fin d’année. .

Place du Maréchal Leclerc Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 84 84 contact@lamotte-beuvron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pre-Christmas market on the Place du Maréchal Leclerc in Lamotte-Beuvron.

Get ready for the festive season by meeting your local traders and producers.

L’événement Marché d’avant-Noël Lamotte-Beuvron a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme Sologne Tourisme