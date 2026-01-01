Marché de Bazougers Bazougers

Marché de Bazougers

Place de l’église Bazougers Mayenne

Début : 2026-01-07 17:00:00

fin : 2026-11-04

2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01 2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02 2027-01-06 2027-02-03 2027-03-03

Marché de producteurs à Bazougers !

A la recherche de légumes de producteurs locaux à Bazougers ? Les bazougerois et leurs voisins peuvent se rendre au marché pour acheter légumes, viandes, poissons mais aussi d’autres produits non alimentaire style vêtements, chaussures, articles de la maison…

En ce moment sur les marchés, vous pouvez acheter des artichauds, de la betterave, des aubergines, de la salade, des courgettes, des poivrons, des tomates…

Tous les premiers mercredis de chaque mois à partir de 17h .

Place de l’église Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 31 86

Farmers’ market in Bazougers!

