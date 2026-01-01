Marché de Bazougers Bazougers
Marché de Bazougers Bazougers mercredi 7 janvier 2026.
Marché de Bazougers
Place de l’église Bazougers Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 17:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01 2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02 2027-01-06 2027-02-03 2027-03-03
Marché de producteurs à Bazougers !
A la recherche de légumes de producteurs locaux à Bazougers ? Les bazougerois et leurs voisins peuvent se rendre au marché pour acheter légumes, viandes, poissons mais aussi d’autres produits non alimentaire style vêtements, chaussures, articles de la maison…
En ce moment sur les marchés, vous pouvez acheter des artichauds, de la betterave, des aubergines, de la salade, des courgettes, des poivrons, des tomates…
Tous les premiers mercredis de chaque mois à partir de 17h .
Place de l’église Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 31 86
English :
Farmers’ market in Bazougers!
L’événement Marché de Bazougers Bazougers a été mis à jour le 2025-12-29 par SUD MAYENNE