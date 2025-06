Marché de Blesle – Place du Vallat Blesle 20 juin 2025 17:00

Haute-Loire

Marché de Blesle Place du Vallat Le Bourg Blesle Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-06-20 17:00:00

Marché de pays un rendez-vous incontournable pour ravir tous vos sens

Les vendredis partir de 17h place du Vallat

Place du Vallat Le Bourg

Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 20 75 blesle.developpement@gmail.com

English :

Marché de pays: a not-to-be-missed event to delight all your senses

Fridays from 5pm, Place du Vallat

German :

Marché de pays: ein unumgänglicher Termin, um alle Ihre Sinne zu verwöhnen

Freitags ab 17 Uhr Place du Vallat

Italiano :

Marché de pays: un evento da non perdere per deliziare tutti i sensi

Il venerdì dalle 17.00 Place du Vallat

Espanol :

Marché de pays: una cita ineludible para deleitar todos los sentidos

Viernes a partir de las 17.00 h Place du Vallat

