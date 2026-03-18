Marché de Blesle Blesle
Marché de Blesle Blesle vendredi 10 avril 2026.
Marché de Blesle
place du Vallat Blesle Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 17:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-04-10 2026-05-08 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
Marché de Blesle
Premier marché de la saison
le vendredi 10 avril à 17 h place du vallat
.
place du Vallat Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes blesle.developpement@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blesle market
First market of the season
friday April 10 5pm place du vallat
L’événement Marché de Blesle Blesle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne