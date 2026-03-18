Marché de Blesle

place du Vallat Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 17:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-04-10 2026-05-08 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Marché de Blesle

Premier marché de la saison

le vendredi 10 avril à 17 h place du vallat

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place du Vallat Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes blesle.developpement@gmail.com

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English :

Blesle market

First market of the season

friday April 10 5pm place du vallat

L’événement Marché de Blesle Blesle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne