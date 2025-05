Marché de Bois-Robert – Le Bois-Robert, 20 mai 2025 16:30, Le Bois-Robert.

Seine-Maritime

Marché de Bois-Robert Mairie Le Bois-Robert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-20 16:30:00

fin : 2026-04-07 19:00:00

Date(s) :

2025-05-20

2025-05-27

2025-06-03

2025-06-10

2025-06-17

2025-06-24

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

2025-09-02

2025-09-09

2025-09-16

2025-09-23

2025-09-30

Chaque mardi de 16h30 à 19h, quelques producteurs se regroupent près de la mairie de Bois-Robert pour vous proposer ce petit marché de campagne aux bonnes odeurs de terroir ! Vous trouverez sur place Stéphanie Rivet, crémière d’Aubermesnil-Beaumais, Frédéric Duez, artisan boulanger d’Arques-la-Bataille, Ludovic Alard, charcutier-traiteur de Longueville-sur-Scie, qui propose des œufs, yaourts et fromages, et Nasser Lanarani, revendeur de fruits et légumes.

Idéal pour faire quelques courses en fin de journée !

Mairie

Le Bois-Robert 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32

English : Marché de Bois-Robert

Every Tuesday from 4:30 pm to 7 pm, a few producers gather near the Bois-Robert town hall to offer you this small country market with the good smell of the land! You will find on the spot Stéphanie Rivet, creamer from Aubermesnil-Beaumais, Frédéric Duez, artisan baker from Arques-la-Bataille, Ludovic Alard, butcher and caterer from Longueville-sur-Scie, who offers eggs, yoghurts and cheeses, and Nasser Lanarani, fruit and vegetable seller.

Ideal to do some shopping at the end of the day!

German :

Jeden Dienstag von 16:30 bis 19:00 Uhr versammeln sich einige Erzeuger in der Nähe des Rathauses von Bois-Robert, um Ihnen diesen kleinen Landmarkt mit den guten Gerüchen der Region anzubieten! Vor Ort finden Sie: Stéphanie Rivet, Sahneherstellerin aus Aubermesnil-Beaumais, Frédéric Duez, Handwerksbäcker aus Arques-la-Bataille, Ludovic Alard, Metzger und Feinkosthändler aus Longueville-sur-Scie, der Eier, Joghurt und Käse anbietet, und Nasser Lanarani, Obst- und Gemüsehändler.

Ideal, um am Ende des Tages noch ein paar Einkäufe zu erledigen!

Italiano :

Ogni martedì dalle 16.30 alle 19.00, alcuni produttori si riuniscono nei pressi del municipio di Bois-Robert per offrirvi questo piccolo mercato di campagna con il buon profumo dei prodotti locali! Troverete sul posto: Stéphanie Rivet, panettiera di Aubermesnil-Beaumais, Frédéric Duez, panettiere artigianale di Arques-la-Bataille, Ludovic Alard, salumiere di Longueville-sur-Scie, che offre uova, yogurt e formaggi, e Nasser Lanarani, venditore di frutta e verdura.

Ideale per fare shopping a fine giornata!

Espanol :

Todos los martes, de 16:30 a 19:00, unos cuantos productores se reúnen cerca del ayuntamiento de Bois-Robert para ofrecerle este pequeño mercado campestre con el buen olor de los productos locales Encontrará en el lugar: Stéphanie Rivet, cremera de Aubermesnil-Beaumais, Frédéric Duez, panadero artesano de Arques-la-Bataille, Ludovic Alard, charcutero de Longueville-sur-Scie, que ofrece huevos, yogures y quesos, y Nasser Lanarani, vendedor de frutas y verduras.

Ideal para hacer algunas compras al final del día

L’événement Marché de Bois-Robert Le Bois-Robert a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux