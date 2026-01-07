Marché de Bouzy-la-Forêt Mercredi

Rond point CD 948 Bouzy-la-Forêt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-04 16:00:00

fin : 2026-02-04 19:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Boucherie charcuterie, plats cuisinés, miel, escargots de la forêt, légumes, huiles alimentaires, lentilles, pâtisseries et pizzas… Retrouvez des produits frais auprès de vos commerçants et producteurs locaux.

Le marché s’installe le premier mercredi de chaque mois sur la terrasse de l’ancienne auberge. .

Rond point CD 948 Bouzy-la-Forêt 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 36 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de Bouzy-la-Forêt Mercredi Bouzy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-01-07 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS