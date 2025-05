Marché de Bracquetuit – Bracquetuit, 15 mai 2025 16:00, Bracquetuit.

Seine-Maritime

Marché de Bracquetuit Parking de la salle des fêtes Bracquetuit Seine-Maritime

Début : 2025-05-15 16:00:00

fin : 2025-08-21 19:00:00

2025-05-15

2025-05-22

2025-05-29

2025-06-05

2025-06-12

2025-06-19

2025-06-26

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

2025-09-04

2025-09-11

2025-09-18

2025-09-25

Afin de dynamiser le milieu rural et favoriser les circuits-courts, la commune de Bracquetuit met en place un marché semi-nocturne tous les jeudis de 16h à 19h sur le parking de la salle des fêtes.

Volailles fermières, beurre, fromage, viandes de la ferme et produits transformés, fruits et légumes de saison, habillement, maroquinerie, parfum et cosmétiques bio, produits de créateurs, venez y découvrir les producteurs, artisans et commerçants locaux et faire le plein de bons produits !

Parking facile !

Parking de la salle des fêtes

Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 68 56 mairie-bracquetuit@orange.fr

English : Marché de Bracquetuit

To revitalize the rural environment and encourage short-distance sales, the commune of Bracquetuit is setting up a semi-natural market every Thursday from 4pm to 7pm in the village hall parking lot.

Farmhouse poultry, butter, cheese, farmhouse meats and processed products, seasonal fruit and vegetables, clothing, leather goods, organic perfumes and cosmetics, designer products come and discover local producers, craftsmen and retailers, and fill up on goodies!

Easy parking!

German :

Um den ländlichen Raum zu beleben und kurze Wege zu fördern, richtet die Gemeinde Bracquetuit jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Festsaal einen halbnächtlichen Markt ein.

Bauernhofgeflügel, Butter, Käse, Fleisch vom Bauernhof und verarbeitete Produkte, Obst und Gemüse der Saison, Kleidung, Lederwaren, Bio-Parfum und -Kosmetik, Designerprodukte entdecken Sie hier die lokalen Erzeuger, Handwerker und Händler und füllen Sie Ihren Vorrat an guten Produkten auf!

Einfaches Parken!

Italiano :

Per rivitalizzare l’ambiente rurale e incoraggiare le vendite a breve distanza, il comune di Bracquetuit sta organizzando un mercato semiserio ogni giovedì dalle 16 alle 19 nel parcheggio del municipio.

Pollame di fattoria, burro, formaggio, carni di fattoria e prodotti trasformati, frutta e verdura di stagione, abbigliamento, pelletteria, profumi e cosmetici biologici, prodotti di design: venite a scoprire i produttori, gli artigiani e i negozianti locali e fate scorta di buoni prodotti!

Parcheggio facile!

Espanol :

Para revitalizar el medio rural y fomentar las ventas a corta distancia, el municipio de Bracquetuit instala un mercado seminocturno todos los jueves, de 16.00 a 19.00 horas, en el aparcamiento del ayuntamiento.

Aves de corral, mantequilla, queso, carnes de granja y productos transformados, frutas y verduras de temporada, ropa, marroquinería, perfumes y cosméticos ecológicos, productos de diseño… ¡venga a descubrir a los productores, artesanos y comerciantes locales y abastézcase de buenos productos!

Fácil aparcamiento

