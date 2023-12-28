Marché de Bugeat Bugeat

Rue de la Mairie Bugeat Corrèze

Début : 2023-12-28

fin : 2025-06-26

2023-12-28 2024-01-11 2024-01-25 2024-02-08 2024-02-22 2024-03-14 2024-03-28 2024-04-25 2024-05-09 2024-05-23 2024-06-13 2024-06-27 2024-07-11 2024-07-25 2024-08-08 2024-08-22 2024-09-12 2024-09-26 2024-12-12 2024-12-26

Découvrez les produits du terroir avec nos producteurs locaux ; miel, fromages, spécialités locales (tourtous…). .

Rue de la Mairie Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34

