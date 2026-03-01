Marche de Carnaval Rue des Vosges Brouderdorff

Marche de Carnaval

L’association sportive Bien Bouger à Bouderdorff organise sa traditionnelle marche de Carnaval. Sortez vos déguisements et venez marcher avec nous sur un parcours de 6km ! Accès libre à tous. Vente de café, gâteaux et beignets à l’arrivée. Démonstration de line dance. Tombola (plusieurs lots). En cas d’intempéries, la démonstration de line dance et la restauration seront maintenus à la salle des fêtes.Tout public

The Bien Bouger à Bouderdorff sports association is organizing its traditional Carnival walk. Get out your disguises and join us for a 6km walk! Free access for all. Coffee, cakes and doughnuts for sale at the finish line. Line dance demonstration. Tombola (several prizes). In the event of bad weather, the line-dancing demonstration and catering will remain at the Salle des Fêtes.

