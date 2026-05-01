Labenne

Marché de céramique Labenne

Espace Manaoc, Labenne océan Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Deuxième édition du marché de céramique du sud des landes à Labenne océan !

Le Marché Céramique de Labenne est de retour !

Rendez-vous pour cette 2ème édition les 30 & 31 mai 2026.

Espace Manaoc — Av. de la Plage, 40530 Labenne Océan

Sam. 10h > 19h Dim. 10h > 18h

Cette année à nouveau, 30 céramistes se réunissent pour vous faire découvrir leurs univers. Grès, faïence, porcelaine… pièces uniques décoratives ou vaisselle du quotidien, il y en aura pour tous les goûts.

Venez célébrer la céramique contemporaine le temps d’un week end.

Au programme

Animations gratuites

Café céramique

Food truck

Entrée libre. Venez les mains vides, repartez les bras chargés. .

Espace Manaoc, Labenne océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine labenneart@gmail.com

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English : Marché de céramique Labenne

Second edition of the South Landes ceramics market in Labenne-Océan!

L’événement Marché de céramique Labenne Labenne a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS