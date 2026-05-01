Marché de céramique Labenne Labenne
Marché de céramique Labenne Labenne samedi 30 mai 2026.
Labenne
Marché de céramique Labenne
Espace Manaoc, Labenne océan Labenne Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Deuxième édition du marché de céramique du sud des landes à Labenne océan !
Le Marché Céramique de Labenne est de retour !
Rendez-vous pour cette 2ème édition les 30 & 31 mai 2026.
Espace Manaoc — Av. de la Plage, 40530 Labenne Océan
Sam. 10h > 19h Dim. 10h > 18h
Cette année à nouveau, 30 céramistes se réunissent pour vous faire découvrir leurs univers. Grès, faïence, porcelaine… pièces uniques décoratives ou vaisselle du quotidien, il y en aura pour tous les goûts.
Venez célébrer la céramique contemporaine le temps d’un week end.
Au programme
Animations gratuites
Café céramique
Food truck
Entrée libre. Venez les mains vides, repartez les bras chargés. .
Espace Manaoc, Labenne océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine labenneart@gmail.com
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English : Marché de céramique Labenne
Second edition of the South Landes ceramics market in Labenne-Océan!
L’événement Marché de céramique Labenne Labenne a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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