Marché de Chanteloup Chanteloup

Marché de Chanteloup

Place de l’Église Chanteloup Deux-Sèvres

Début : 2026-03-12

fin : 2027-02-18

Marché de producteurs locaux, tous les jeudis soirs à Chanteloup. .

Place de l’Église Chanteloup 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 20 65

