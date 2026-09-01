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AGENDA · Chaussin

Marché de Chaussin Place de la Mairie Chaussin

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Mairie · Chaussin

Marché de Chaussin Place de la Mairie Chaussin

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Place de Mairie
Ville
39120 Chaussin
Département
Jura
Tarif

Chaussin

Marché de Chaussin

Place de la Mairie Place de Mairie Chaussin Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10

Produits locaux Artisanat local   .

Place de la Mairie Place de Mairie Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 81 80 12  mairie@chaussin39.fr

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English : Marché de Chaussin

L’événement Marché de Chaussin Chaussin a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE