AGENDA · Chaussin
Marché de Chaussin Place de la Mairie Chaussin
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Mairie · Chaussin
Informations pratiques
Chaussin
Marché de Chaussin
Place de la Mairie Place de Mairie Chaussin Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10
Produits locaux Artisanat local .
Place de la Mairie Place de Mairie Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 81 80 12 mairie@chaussin39.fr
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English : Marché de Chaussin
L’événement Marché de Chaussin Chaussin a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE