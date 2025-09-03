Marché de Cherveux Cherveux

Marché de Cherveux Cherveux mercredi 3 septembre 2025.

Marché de Cherveux

Place de l’Ormeau Cherveux Deux-Sèvres

Début : 2025-09-03

fin : 2025-10-01

2025-09-03 2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03

Chaque premier mercredi du mois (sauf au mois d’août), de 16h00 à 20h00 (horaires d’hiver).

Retrouvez le marché local sur la Place de l’Ormeau à Cherveux.

Venez y découvrir des produits frais et artisanaux, tout en soutenant nos producteurs locaux.

À bientôt au marché ! .

Place de l’Ormeau Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 01 77 communication@cherveux.fr

