Marché de Cherveux

Place de l’Ormeau Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-08 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04

Chaque premier mercredi du mois (sauf au mois d’août), de 16h00 à 20h00 (horaires d’hiver).

Retrouvez le marché local sur la Place de l’Ormeau à Cherveux.

Venez y découvrir des produits frais et artisanaux, tout en soutenant nos producteurs locaux.

À bientôt au marché ! .

Place de l’Ormeau Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 01 77 communication@cherveux.fr

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English : Marché de Cherveux

L’événement Marché de Cherveux Cherveux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Haut Val De Sèvre