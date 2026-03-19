Marche de coeur Place Bolle Aillevillers-et-Lyaumont

Marche de coeur

Place Bolle 28 Route du Lyaumont Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Marche du cœur à Aillevillers et Lyaumont.

Rendez vous sur la place Bolle dès 9 heures pour un départ groupé à 10h. Marche de 6,2 km.

Les pompiers et les infirmier(e)s seront présents pour vous conseiller sur les bonnes pratiques pour votre cœur.

Une vente de gâteaux sera proposée sur place.

Tous les bénéfices seront reversés à la Fédération Française de cardiologie.

Venez nombreux. .

Place Bolle 28 Route du Lyaumont Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 78 52 71 Evelyne.rousselot34@orange.fr

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English : Marche de coeur

L’événement Marche de coeur Aillevillers-et-Lyaumont a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD