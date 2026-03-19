Marche de coeur Place Bolle Aillevillers-et-Lyaumont
Marche de coeur Place Bolle Aillevillers-et-Lyaumont samedi 11 avril 2026.
Marche de coeur
Place Bolle 28 Route du Lyaumont Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Marche du cœur à Aillevillers et Lyaumont.
Rendez vous sur la place Bolle dès 9 heures pour un départ groupé à 10h. Marche de 6,2 km.
Les pompiers et les infirmier(e)s seront présents pour vous conseiller sur les bonnes pratiques pour votre cœur.
Une vente de gâteaux sera proposée sur place.
Tous les bénéfices seront reversés à la Fédération Française de cardiologie.
Venez nombreux. .
Place Bolle 28 Route du Lyaumont Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 78 52 71 Evelyne.rousselot34@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche de coeur
L’événement Marche de coeur Aillevillers-et-Lyaumont a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD