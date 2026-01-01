Marché de Corveissiat Corveissiat
Marché de Corveissiat Corveissiat vendredi 9 janvier 2026.
Marché de Corveissiat
Place Charles Blétel Corveissiat Ain
Début : Vendredi 2026-01-09 16:00:00
fin : 2026-12-26 19:00:00
2026-01-09
Marché exclusivement alimentaire avec des animations régulières.
Tous les vendredis de 16h à 19h
Place Charles Blétel Corveissiat 01250 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 50 70 54 mairie@corveissiat.fr
English : Corveissiat market
Food-only market with regular entertainment.
Every Friday from 4pm to 7pm
L’événement Marché de Corveissiat Corveissiat a été mis à jour le 2026-01-06 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme