Marché de Corveissiat Corveissiat

Marché de Corveissiat

Place Charles Blétel Corveissiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-09 16:00:00

fin : 2026-12-26 19:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Marché exclusivement alimentaire avec des animations régulières.

Tous les vendredis de 16h à 19h

.

Place Charles Blétel Corveissiat 01250 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 50 70 54 mairie@corveissiat.fr

English : Corveissiat market

Food-only market with regular entertainment.

Every Friday from 4pm to 7pm

