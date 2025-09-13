Marche de Coulommes Marqueny Coulommes-et-Marqueny
Marche de Coulommes Marqueny Coulommes-et-Marqueny samedi 13 septembre 2025.
Marche de Coulommes Marqueny
Coulommes-et-Marqueny Ardennes
Tarif : 2 – 2 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
tarif pour non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Parcours de 3/5/8/10 km.Départs chez Hubert le Jardinier à 9h30 Pique nique tiré du sac Visite des jardins d’Hubert pour les marcheurs.
.
Coulommes-et-Marqueny 08130 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 25 07 marchesanterethel@gmail.com
English :
Routes of 3/5/8/10 km Departure from Hubert le Jardinier at 9:30 a.m. Packed lunch Visit Hubert’s gardens for walkers.
German :
Strecken von 3/5/8/10 km.Abfahrt bei Hubert le Jardinier um 9:30 Uhr Picknick aus der Tasche Besuch der Gärten von Hubert für die Wanderer.
Italiano :
Percorsi di 3/5/8/10 km Partenza da Hubert le Jardinier alle 9.30. Pranzo al sacco Visita ai giardini di Hubert per i camminatori.
Espanol :
Rutas de 3/5/8/10 km Salida de Hubert le Jardinier a las 9.30 h. Almuerzo para llevar Visita de los jardines de Hubert para senderistas.
L’événement Marche de Coulommes Marqueny Coulommes-et-Marqueny a été mis à jour le 2025-08-25 par Ardennes Tourisme