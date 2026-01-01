MARCHÉ DE CRAON Craon
MARCHÉ DE CRAON Craon lundi 5 janvier 2026.
MARCHÉ DE CRAON
Place du Maréchal Leclerc Craon Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05 07:30:00
fin : 2027-10-25 13:00:00
Date(s) :
2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18
Marché hebdomadaire à Craon
Marché alimentaire et vestimentaire tous les lundis matins à Craon (place du Maréchal Leclerc, promenades Charles de Gaulle et rue de Bethléem) .
Place du Maréchal Leclerc Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 13 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Weekly market in Craon
L’événement MARCHÉ DE CRAON Craon a été mis à jour le 2025-12-30 par SUD MAYENNE