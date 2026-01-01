MARCHÉ DE CRAON Craon

MARCHÉ DE CRAON

Place du Maréchal Leclerc Craon Mayenne

Début : 2026-01-05 07:30:00

fin : 2027-10-25 13:00:00

Marché hebdomadaire à Craon

Marché alimentaire et vestimentaire tous les lundis matins à Craon (place du Maréchal Leclerc, promenades Charles de Gaulle et rue de Bethléem) .

Place du Maréchal Leclerc Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 13 09

Weekly market in Craon

