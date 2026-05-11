Chézy

Marché de créateur et brocante

Centre bourg Chézy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez profiter d’un dimanche convivial au cœur du village de Chézy à seulement quelques minutes de Moulins ! Le 7 juin 2026, le centre bourg s’anime dès l’aube pour une journée riche en découvertes et en gourmandises.

​

.

Centre bourg Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a convivial Sunday in the heart of the village of Chézy, just a few minutes from Moulins! On June 7, 2026, the village center will come alive at dawn for a day rich in discoveries and delicacies.

?

L’événement Marché de créateur et brocante Chézy a été mis à jour le 2026-05-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région