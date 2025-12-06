Marché de créateur.ice.s Le Chouette Market Noël #3 Central Hostel La Rochelle

Marché de créateur.ice.s Le Chouette Market Noël #3

Central Hostel 16 rue de l’Escale La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-06

Le Chouette Market Noël revient, pour sa 3ème édition, en plein coeur de La Rochelle. Comme chaque année, ce marché de Noël atypique à la sélection unique de créateur.ice.s authentiques investit un nouveau lieu pour plus de surprises !

Central Hostel 16 rue de l’Escale La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine hello.lechouettemarket@gmail.com

English : Craft market Le Chouette Market Noël #3

The Chouette Market Noël returns for its 3rd edition, right in the heart of La Rochelle. As every year, this atypical Christmas market with its unique selection of authentic creators takes on a new location for even more surprises!

German : Kunsthandwerkermarkt Le Chouette Market Noël #3

Der Chouette Market Noël findet zum dritten Mal im Herzen von La Rochelle statt. Wie jedes Jahr findet dieser atypische Weihnachtsmarkt mit seiner einzigartigen Auswahl an authentischen Designern an einem neuen Ort statt, um noch mehr Überraschungen zu bieten!

Italiano :

Il Chouette Market Noël torna per la sua terza edizione nel cuore di La Rochelle. Come ogni anno, questo mercatino di Natale atipico, con la sua selezione unica di creatori autentici, si trasferisce in una nuova sede per riservare ancora più sorprese!

Espanol : Mercado artesanal Le Chouette Market Noël #3

El Chouette Market Noël vuelve en su 3ª edición, en pleno centro de La Rochelle. Como cada año, este atípico mercado navideño, con su selección única de auténticos creadores, se traslada a una nueva ubicación para ofrecer aún más sorpresas

