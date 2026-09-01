Marché de créateur Le Marché des Sourires, 2ème édition Parc des Tilleuls et Salle des Loisirs Rouans

Informations pratiques

Rouans

Marché de créateur Le Marché des Sourires, 2ème édition

Parc des Tilleuls et Salle des Loisirs Allée de la Cure Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Amoureux de l’art et de la création, que diriez-vous de venir découvrir les artistes et créateurs lors de la deuxième édition du marché artisanal de l’association Les Artisanes du Sourire Rendez-vous à Rouans.

Et si vous veniez passer votre dimanche avec nous à Rouans ?

Le Marché des Sourires revient pour sa 2ᵉ édition le dimanche 13 septembre 2026, de 10h à 18h, à la Salle des Loisirs et dans le Parc des Tilleuls.

Au programme: Près de 50 créateurs, artisans, producteurs et artistes seront réunis pour vous faire découvrir leurs univers, leurs créations et leurs savoir-faire. Ici, on aime prendre le temps de flâner, discuter et rencontrer les personnes qui se cachent derrière chaque stand.

Et parce que l’association voulait faire de ce marché une vraie journée à partager, il y aura aussi des concerts et animations tout au long de la journée, des jeux pour profiter du moment en famille, ainsi qu’une buvette et de la restauration sur place.

L’idée ? Venir faire un tour… et finalement avoir envie de rester !

Un événement imaginé par Les Artisanes du Sourire, avec une envie toute simple mettre en lumière les savoir-faire, créer des rencontres et faire de cette journée un joli moment de partage, de convivialité et de sourires.

En famille, entre amis, avec les petits comme les grands, venez découvrir, écouter, goûter, échanger et simplement passer un bon moment avec nous.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans .

Parc des Tilleuls et Salle des Loisirs Allée de la Cure Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 90 61 21 lesartisanesdusourire@hotmail.com

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English :

Art and creativity lovers, how about coming to discover the artists and creators at the second edition of the craft market organized by the association Les Artisanes du Sourire?A0%A0See you in Rouans.

L’événement Marché de créateur Le Marché des Sourires, 2ème édition Rouans a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic