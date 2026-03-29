Marché de créateurices les 5 & 12 avril SOR PARIS 20
Marché de créateurices les 5 & 12 avril SOR PARIS 20 dimanche 5 avril 2026.
Pour célébrer le printemps, SOR, café et bar à vin engagé situé au 3 rue des Tourelles dans le 20ème, vous propose un marché de créateurices. Entre illustratrices, créatrices de bijoux ou encore tatoueuse, vous trouverez forcément une petite pépite ! A partir de 16h. Entrée libre.
5 & 12 avril – Marché de créateurices pour célébrer le printemps
Le dimanche 12 avril 2026
de 16h00 à 22h00
Le dimanche 05 avril 2026
de 16h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-13T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-05T16:00:00+02:00_2026-04-05T22:00:00+02:00;2026-04-12T16:00:00+02:00_2026-04-12T22:00:00+02:00
SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20
+33757841312 contactsorbar@gmail.com
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