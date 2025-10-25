Marché de créateurs à la Grange La Grange aux Merveilles Upie
Marché de créateurs à la Grange La Grange aux Merveilles Upie samedi 25 octobre 2025.
Marché de créateurs à la Grange
La Grange aux Merveilles 690 chemin Guillambelle Upie Drôme
Début : 2025-10-25 09:30:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-25
Nous sommes plusieurs créatrices et organisons des évènements comme des marchés pour vendre nos créations.
Le fait main « made in Drôme » !
La Grange aux Merveilles 690 chemin Guillambelle Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lgam26120@gmail.com
English :
We are several designers and we organize events like markets to sell our creations.
Handmade « made in Drôme »!
German :
Wir sind mehrere Designerinnen und organisieren Veranstaltungen wie Märkte, um unsere Kreationen zu verkaufen.
Handgemachtes « made in Drôme »!
Italiano :
Siamo diversi designer e organizziamo eventi come mercati per vendere le nostre creazioni.
Artigianato « made in Drôme »!
Espanol :
Somos varios diseñadores y organizamos eventos como mercadillos para vender nuestras creaciones.
¡Hecho a mano « made in Drôme »!
