Marché de créateurs à la Grange La Grange aux Merveilles Upie samedi 25 octobre 2025.

Marché de créateurs à la Grange

La Grange aux Merveilles 690 chemin Guillambelle Upie Drôme

Début : 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

Nous sommes plusieurs créatrices et organisons des évènements comme des marchés pour vendre nos créations.

Le fait main « made in Drôme » !

La Grange aux Merveilles 690 chemin Guillambelle Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lgam26120@gmail.com

English :

We are several designers and we organize events like markets to sell our creations.

Handmade « made in Drôme »!

German :

Wir sind mehrere Designerinnen und organisieren Veranstaltungen wie Märkte, um unsere Kreationen zu verkaufen.

Handgemachtes « made in Drôme »!

Italiano :

Siamo diversi designer e organizziamo eventi come mercati per vendere le nostre creazioni.

Artigianato « made in Drôme »!

Espanol :

Somos varios diseñadores y organizamos eventos como mercadillos para vender nuestras creaciones.

¡Hecho a mano « made in Drôme »!

