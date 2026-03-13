Marché de créateurs à La Laupie Place devant la mairie La Laupie
Marché de créateurs à La Laupie Place devant la mairie La Laupie dimanche 26 avril 2026.
Marché de créateurs à La Laupie
Place devant la mairie 1 Place de la Libération La Laupie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez retrouver le marché d’artistes et d’artisans créateurs qui se déroule sur la place de la mairie !
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Place devant la mairie 1 Place de la Libération La Laupie 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 61 37 19 laupie.arts@outlook.com
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English :
Come and join us at the artists’ and craftsmen’s market in Place de la Mairie!
L’événement Marché de créateurs à La Laupie La Laupie a été mis à jour le 2026-03-13 par Montélimar Tourisme Agglomération