Marché de créateurs à Obono Lieu-dit Kerdréan Auray

Marché de créateurs à Obono

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le printemps revient, les jardins se réveillent et les beaux jours invitent à flâner…

Profitez d’une journée conviviale à l’occasion du Marché des Créateurs, organisé dans nos jardins en collaboration avec @osmose.evenements et partez à la rencontre de 12 créateurs et artisans qui présenteront leurs univers et leurs savoir-faire

bijoux, décoration, sellerie, créations florales, créations en osier, tableaux, bougies, vêtements et accessoires pour femmes et bébés.

Le brunch du dimanche sera proposé sur réservation pour celles et ceux qui souhaitent commencer la journée autour d’un moment gourmand.

Le bar et sa terrasse seront ouverts tout au long de la journée pour profiter d’un verre, d’une douceur sucrée ou simplement d’une pause au soleil.

Une belle occasion de profiter du retour du beau temps, découvrir des créations uniques et passer un moment agréable en famille ou entre amis. .

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00

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English :

L’événement Marché de créateurs à Obono Auray a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon