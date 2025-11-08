Marché de créateurs Abjat-sur-Bandiat

Marché de créateurs

Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Marché atypique où les créations de chacun sont exposées en harmonie. La céramique, la vannerie, la couture, la photographie et bien d ‘autres se côtoient le temps d’un weekend. Créations originales, ateliers et démonstrations. Buvette, restauration et musique.

Samedi 08/11 10h 22h 11h démo vannerie 14h atelier cyanotype 15h atelier feutrage 14h, 15h et 16h atelier répar’ta fripe (sur réservation) 18h concert de Gilles (CERF).

Dimanche 09/11 10h 16h 11h démo feutrage 14h atelier cyanotype 15h démo vannerie 11h et 14h30 atelier répar’ta fripe (sur réservation) .

Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine marchecreateurslagrange@gmail.com

English : Marché de créateurs

An unusual market where everyone’s creations are displayed in harmony. Ceramics, basketry, sewing, photography and much more come together over the weekend. Original creations, workshops and demonstrations. Refreshments, food and music.

German : Marché de créateurs

Ein atypischer Markt, auf dem die Kreationen aller Beteiligten in Harmonie ausgestellt werden. Keramik, Korbflechterei, Schneiderei, Fotografie und vieles mehr sind hier ein Wochenende lang zu finden. Originelle Kreationen, Workshops und Vorführungen. Getränke, Essen und Musik.

Italiano :

Un mercato insolito dove le creazioni di tutti sono esposte in armonia. Ceramica, cesteria, cucito, fotografia e molto altro si incontrano durante il fine settimana. Creazioni originali, laboratori e dimostrazioni. Rinfreschi, cibo e musica.

Espanol : Marché de créateurs

Un mercado insólito donde las creaciones de todos se exponen en armonía. Cerámica, cestería, costura, fotografía y mucho más se dan cita durante el fin de semana. Creaciones originales, talleres y demostraciones. Refrescos, comida y música.

