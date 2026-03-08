MARCHÉ DE CRÉATEURS ARTISANAT ET GASTRONOMIE

Espondeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez découvrir notre marché de créateurs en avril, exclusivement dédié aux artisans et à leurs créations originales.

Une belle occasion de rencontrer les créateurs, de dénicher des pièces uniques et de soutenir l’artisanat local.

Organisé par Les Amis de notre Dame des Pins.

Sur place ou à emporter plats proposés par La Cuisine Antillaise pour un déjeuner gourmand et convivial. .

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 6 87 18 28 36

English :

Come and discover our creators’ market in April, exclusively dedicated to artisans and their original creations.

