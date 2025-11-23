Marché de créateurs, artisans et producteurs Saint-Maixant
Marché de créateurs, artisans et producteurs
Salle des fêtes Saint-Maixant Gironde
Pas moins de 25 exposants qui viendront présenter leurs produits idées cadeaux, producteurs locaux, créations originales.
Buvette et restauration sur place toute la journée. .
Salle des fêtes Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine alasm33490@gmail.com
