Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de créateurs MPT de Chony Bourg-lès-Valence

Marché de créateurs MPT de Chony Bourg-lès-Valence samedi 29 novembre 2025.

Marché de créateurs

MPT de Chony 55 rue Roger Salengro Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-29

17° Mini salon des créateurs
Vous y retrouverez, vos créatrices préférées et de nouvelles venues dans le quartier !
Elles vous réserverons leur meilleur accueil lors de ce mini salon !
  .

MPT de Chony 55 rue Roger Salengro Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 44 86  chony.mpt@gmail.com

English :

17th Mini Salon des Créateurs
You’ll find your favorite designers and some newcomers to the neighborhood!
They’ll give you their warmest welcome at this mini fair!

German :

17° Mini Salon des créateurs
Hier finden Sie Ihre Lieblingsdesignerinnen und neue Kreative aus dem Viertel!
Sie werden Sie auf dieser Mini-Messe herzlich willkommen heißen!

Italiano :

17° Mini Salon des Créateurs
Troverete i vostri designer preferiti e alcuni nuovi arrivati nel quartiere!
Vi daranno un caloroso benvenuto in questa mini fiera!

Espanol :

17º Mini Salón de Creadores
Encontrará a sus diseñadores favoritos y a algunos recién llegados al barrio
Le darán una calurosa bienvenida en esta mini feria

L’événement Marché de créateurs Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme