Marché de créateurs MPT de Chony Bourg-lès-Valence

Marché de créateurs

MPT de Chony 55 rue Roger Salengro Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

17° Mini salon des créateurs

Vous y retrouverez, vos créatrices préférées et de nouvelles venues dans le quartier !

Elles vous réserverons leur meilleur accueil lors de ce mini salon !

MPT de Chony 55 rue Roger Salengro Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 44 86 chony.mpt@gmail.com

English :

17th Mini Salon des Créateurs

You’ll find your favorite designers and some newcomers to the neighborhood!

They’ll give you their warmest welcome at this mini fair!

German :

17° Mini Salon des créateurs

Hier finden Sie Ihre Lieblingsdesignerinnen und neue Kreative aus dem Viertel!

Sie werden Sie auf dieser Mini-Messe herzlich willkommen heißen!

Italiano :

17° Mini Salon des Créateurs

Troverete i vostri designer preferiti e alcuni nuovi arrivati nel quartiere!

Vi daranno un caloroso benvenuto in questa mini fiera!

Espanol :

17º Mini Salón de Creadores

Encontrará a sus diseñadores favoritos y a algunos recién llegados al barrio

Le darán una calurosa bienvenida en esta mini feria

