Marché de créateurs MPT de Chony Bourg-lès-Valence
Marché de créateurs MPT de Chony Bourg-lès-Valence samedi 29 novembre 2025.
Marché de créateurs
MPT de Chony 55 rue Roger Salengro Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
17° Mini salon des créateurs
Vous y retrouverez, vos créatrices préférées et de nouvelles venues dans le quartier !
Elles vous réserverons leur meilleur accueil lors de ce mini salon !
MPT de Chony 55 rue Roger Salengro Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 44 86 chony.mpt@gmail.com
English :
17th Mini Salon des Créateurs
You’ll find your favorite designers and some newcomers to the neighborhood!
They’ll give you their warmest welcome at this mini fair!
German :
17° Mini Salon des créateurs
Hier finden Sie Ihre Lieblingsdesignerinnen und neue Kreative aus dem Viertel!
Sie werden Sie auf dieser Mini-Messe herzlich willkommen heißen!
Italiano :
17° Mini Salon des Créateurs
Troverete i vostri designer preferiti e alcuni nuovi arrivati nel quartiere!
Vi daranno un caloroso benvenuto in questa mini fiera!
Espanol :
17º Mini Salón de Creadores
Encontrará a sus diseñadores favoritos y a algunos recién llegados al barrio
Le darán una calurosa bienvenida en esta mini feria
