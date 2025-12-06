Marché de créateurs Chadronnais O berges sauvages Chadron

Marché de créateurs Chadronnais

O berges sauvages Le bourg Chadron Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de créateurs locaux, créations artisanales pour les fêtes, à découvrir en accès libre.

Le matin, ô berges sauvages: huitres vin blanc, pensez à réserver.

.

O berges sauvages Le bourg Chadron 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 81 82 40

English :

Local creators’ market, craft creations for the festive season, free to discover.

In the morning, ô berges sauvages: oysters and white wine, please reserve.

L’événement Marché de créateurs Chadronnais Chadron a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal