Marché de créateurs Chadronnais O berges sauvages Chadron
O berges sauvages Le bourg Chadron Haute-Loire
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Marché de créateurs locaux, créations artisanales pour les fêtes, à découvrir en accès libre.
Le matin, ô berges sauvages: huitres vin blanc, pensez à réserver.
O berges sauvages Le bourg Chadron 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 81 82 40
English :
Local creators’ market, craft creations for the festive season, free to discover.
In the morning, ô berges sauvages: oysters and white wine, please reserve.
