Marché de créateurs & de producteurs rue du Vieux Sorlut Cozes

Marché de créateurs & de producteurs

rue du Vieux Sorlut Logis du Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

L’association self défense de Cozes présente la seconde édition du marché des producteurs et créateurs-

Coutellerie, bijoux, brasserie, miel, couture….

Tombola, buvette et food truck sur place

.

rue du Vieux Sorlut Logis du Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine selfdefense.cozes@gmail.com

English :

The Cozes self-defense association presents the second edition of the producers’ and creators’ market-

Cutlery, jewelry, brewery, honey, sewing….

Tombola, refreshments and food truck on site

German :

Die Selbstverteidigungsorganisation von Cozes präsentiert die zweite Ausgabe des Marktes der Erzeuger und Schöpfer-

Besteck, Schmuck, Brauerei, Honig, Schneiderei…..

Tombola, Getränkestand und Foodtruck vor Ort

Italiano :

L’associazione di autodifesa Cozes presenta la seconda edizione del mercato dei produttori e dei creatori

Coltelleria, gioielleria, birreria, miele, cucito….

Lotteria, bar e food truck in loco

Espanol :

La asociación de autodefensa Cozes presenta la segunda edición del mercado de productores y creadores

Cuchillería, joyería, cervecería, miel, costura….

Tómbola, bar de refrescos y food truck in situ

L’événement Marché de créateurs & de producteurs Cozes a été mis à jour le 2025-10-29 par Royan Atlantique