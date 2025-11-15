Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de créateurs & de producteurs rue du Vieux Sorlut Cozes

Marché de créateurs & de producteurs rue du Vieux Sorlut Cozes samedi 15 novembre 2025.

Marché de créateurs & de producteurs

rue du Vieux Sorlut Logis du Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16

L’association self défense de Cozes présente la seconde édition du marché des producteurs et créateurs-
Coutellerie, bijoux, brasserie, miel, couture….
Tombola, buvette et food truck sur place
  .

rue du Vieux Sorlut Logis du Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   selfdefense.cozes@gmail.com

English :

The Cozes self-defense association presents the second edition of the producers’ and creators’ market-
Cutlery, jewelry, brewery, honey, sewing….
Tombola, refreshments and food truck on site

German :

Die Selbstverteidigungsorganisation von Cozes präsentiert die zweite Ausgabe des Marktes der Erzeuger und Schöpfer-
Besteck, Schmuck, Brauerei, Honig, Schneiderei…..
Tombola, Getränkestand und Foodtruck vor Ort

Italiano :

L’associazione di autodifesa Cozes presenta la seconda edizione del mercato dei produttori e dei creatori
Coltelleria, gioielleria, birreria, miele, cucito….
Lotteria, bar e food truck in loco

Espanol :

La asociación de autodefensa Cozes presenta la segunda edición del mercado de productores y creadores
Cuchillería, joyería, cervecería, miel, costura….
Tómbola, bar de refrescos y food truck in situ

L’événement Marché de créateurs & de producteurs Cozes a été mis à jour le 2025-10-29 par Royan Atlantique