Marché de créateurs & de producteurs rue du Vieux Sorlut Cozes
Marché de créateurs & de producteurs rue du Vieux Sorlut Cozes samedi 15 novembre 2025.
Marché de créateurs & de producteurs
rue du Vieux Sorlut Logis du Sorlut Cozes Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
L’association self défense de Cozes présente la seconde édition du marché des producteurs et créateurs-
Coutellerie, bijoux, brasserie, miel, couture….
Tombola, buvette et food truck sur place
.
rue du Vieux Sorlut Logis du Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine selfdefense.cozes@gmail.com
English :
The Cozes self-defense association presents the second edition of the producers’ and creators’ market-
Cutlery, jewelry, brewery, honey, sewing….
Tombola, refreshments and food truck on site
German :
Die Selbstverteidigungsorganisation von Cozes präsentiert die zweite Ausgabe des Marktes der Erzeuger und Schöpfer-
Besteck, Schmuck, Brauerei, Honig, Schneiderei…..
Tombola, Getränkestand und Foodtruck vor Ort
Italiano :
L’associazione di autodifesa Cozes presenta la seconda edizione del mercato dei produttori e dei creatori
Coltelleria, gioielleria, birreria, miele, cucito….
Lotteria, bar e food truck in loco
Espanol :
La asociación de autodefensa Cozes presenta la segunda edición del mercado de productores y creadores
Cuchillería, joyería, cervecería, miel, costura….
Tómbola, bar de refrescos y food truck in situ
L’événement Marché de créateurs & de producteurs Cozes a été mis à jour le 2025-10-29 par Royan Atlantique