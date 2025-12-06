Marché de créateurs édition Noël, au Château du Rozel Le Rozel
Chateau du Rozel Le Rozel Manche
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
RDV les 6 & 7 Décembre 2025 pour le grand marché de créateurs/artisans/producteurs édition Noël du Collectif Little Things au château du Rozel !
L’occasion idéale pour trouver des cadeaux uniques & originaux !
Des artisans talentueux.
Un lieu magnifique & féérique.
Des animations.
Samedi 6 Décembre 14h/19h.
14h Visite gratuite de l’intérieur du château.
Dimanche 7 Décembre 10h/18h.
11h Spectacle enfant (gratuit).
14h Visite gratuite de l’intérieur du château. .
Chateau du Rozel Le Rozel 50340 Manche Normandie +33 6 77 02 79 41 littlething-collectif@outlook.fr
