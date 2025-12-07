Marché de créateurs édition Noël, au Château du Rozel Le Rozel

Marché de créateurs édition Noël, au Château du Rozel

RDV les 6 & 7 Décembre 2025 pour le grand marché de créateurs/artisans/producteurs édition Noël du Collectif Little Things au château du Rozel !

L’occasion idéale pour trouver des cadeaux uniques & originaux !

Des artisans talentueux.

Un lieu magnifique & féérique.

Des animations.

Samedi 6 Décembre 14h/19h.

14h Visite gratuite de l’intérieur du château.

Dimanche 7 Décembre 10h/18h.

11h Spectacle enfant (gratuit).

14h Visite gratuite de l’intérieur du château. .

Chateau du Rozel Le Rozel 50340 Manche Normandie +33 6 77 02 79 41 littlething-collectif@outlook.fr

