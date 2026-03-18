Marché de créateurs et artisans locaux Teloché
Marché de créateurs et artisans locaux Teloché samedi 4 avril 2026.
Marché de créateurs et artisans locaux
Place du Docteur Allain Teloché Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Marché de créateurs et artisans locaux à Teloché, le samedi 04 Avril 2026 de 9h30 à 18h.
L’association Teloch’evenements organise son marché de créateurs et d’artisans locaux, place du Dr Allain à Teloché.
Le Samedi 04 avril, de 9h30 à 18h.
Restauration et buvette sur place
Concert du Petit Choeur vers 13h. .
Place du Docteur Allain Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 60 76 82 teloch.evenements72@gmail.com
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English :
Market of local designers and craftsmen in Teloché, Saturday April 04, 2026 from 9.30am to 6pm.
L’événement Marché de créateurs et artisans locaux Teloché a été mis à jour le 2026-03-18 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois