Marché de créateurs et artisans locaux

Place du Docteur Allain Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Marché de créateurs et artisans locaux à Teloché, le samedi 04 Avril 2026 de 9h30 à 18h.

L’association Teloch’evenements organise son marché de créateurs et d’artisans locaux, place du Dr Allain à Teloché.

Le Samedi 04 avril, de 9h30 à 18h.

Restauration et buvette sur place

Concert du Petit Choeur vers 13h. .

Place du Docteur Allain Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 60 76 82 teloch.evenements72@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Market of local designers and craftsmen in Teloché, Saturday April 04, 2026 from 9.30am to 6pm.

L’événement Marché de créateurs et artisans locaux Teloché a été mis à jour le 2026-03-18 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois