Marché de créateurs et artisants Tiers-lieu Le Grand Banc Saint-Suliac
Marché de créateurs et artisants Tiers-lieu Le Grand Banc Saint-Suliac samedi 16 mai 2026.
Saint-Suliac
Marché de créateurs et artisants
Tiers-lieu Le Grand Banc 26 Rue Besnier Saint-Suliac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Des créateurs et des artisans de talent, de la musique et de la nourriture tout est réuni pour passer un bon moment.
Organisé par l’association Les Ré-créatifs dans la cour du Grand Banc à Saint-Suliac.
Au programme
– une vingtaine d’exposants
– un foodtruck
– un concert live à 18h .
Tiers-lieu Le Grand Banc 26 Rue Besnier Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 15 93 83
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English :
L’événement Marché de créateurs et artisants Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-04-24 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel