Marché de créateurs et artisants Tiers-lieu Le Grand Banc Saint-Suliac

Saint-Suliac

Marché de créateurs et artisants

Tiers-lieu Le Grand Banc 26 Rue Besnier Saint-Suliac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Des créateurs et des artisans de talent, de la musique et de la nourriture tout est réuni pour passer un bon moment.

Organisé par l’association Les Ré-créatifs dans la cour du Grand Banc à Saint-Suliac.

Au programme

– une vingtaine d’exposants

– un foodtruck

– un concert live à 18h .

Tiers-lieu Le Grand Banc 26 Rue Besnier Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 15 93 83

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English :

L’événement Marché de créateurs et artisants Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-04-24 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel