Marché de créateurs et concert Saint-Astier

Marché de créateurs et concert Saint-Astier dimanche 3 août 2025.

Marché de créateurs et concert

Place de la République Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

10h-19h stands des créateurs locaux (bijoux, vêtements, gourmandises…)

Tarif exposant 20 € (stand 4 x 4 m)

19h concert gratuit avec « »Duo Yvi feat Johan P’Mbo »

Restauration sur place (food trucks)

Place de la République

Entrée libre

Arts et Saveurs en Périgord 06 85 62 98 20 / 06 60 43 04 56

Place de la République Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 62 98 20 creartcathy@hotmail.com

English : Marché de créateurs et concert

10 a.m.-7 p.m.: stalls for local designers (jewelry, clothing, delicacies, etc.)

Exhibitor fee: 20 ? (stand 4 x 4 m)

7pm: free concert with « Duo Yvi feat Johan P’Mbo »

Catering on site (food trucks)

Place de la République

Free admission

Arts et Saveurs en Périgord 06 85 62 98 20 / 06 60 43 04 56

German : Marché de créateurs et concert

10-19 Uhr: Stände von lokalen Designern (Schmuck, Kleidung, Leckereien?)

Ausstellertarif: 20 ? (Stand 4 x 4 m)

19 Uhr: Kostenloses Konzert mit « »Duo Yvi feat Johan P’Mbo » »

Verpflegung vor Ort (Food Trucks)

Platz der Republik

Freier Eintritt

Arts et Saveurs en Périgord 06 85 62 98 20 / 06 60 43 04 56

Italiano :

dalle 10.00 alle 19.00: stand di designer locali (gioielli, vestiti, prodotti gastronomici, ecc.)

Costo dell’esposizione: 20 € (stand di 4 x 4 m)

ore 19.00: concerto gratuito del « Duo Yvi feat Johan P’Mbo »

Ristorazione in loco (food truck)

Piazza della Repubblica

Ingresso libero

Arts et Saveurs en Périgord 06 85 62 98 20 / 06 60 43 04 56

Espanol : Marché de créateurs et concert

de 10.00 a 19.00 horas: Stands de diseñadores locales (joyería, ropa, delicatessen, etc.)

Tasa de expositor: 20 euros (stand de 4 x 4 m)

19.00 h: concierto gratuito con « Duo Yvi feat Johan P’Mbo »

Catering in situ (food trucks)

Plaza de la República

Entrada gratuita

Arts et Saveurs en Périgord 06 85 62 98 20 / 06 60 43 04 56

