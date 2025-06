Marché de Créateurs et Créatrices à Honfleur Honfleur 29 juin 2025 10:00

Retrouvez une vingtaine de créateurs et créatrices de la région Normandie sur la Place Sainte Catherine à Honfleur dimanche 29 juin. Au programme ébéniste, couturière de mode femmes et enfants, bijoutières, céramistes, maroquinières, illustrateurs.rices, créateur.rices autour du monde de l’enfance, de la décoration, d’articles zéro déchet, fleuriste, papetièr.e, savonnièr.e…

Place Sainte Catherine

Honfleur 14600 Calvados Normandie collectif.biduleschouettes@outlook.com

English : Marché de Créateurs et Créatrices à Honfleur

Meet some twenty designers from the Normandy region on Place Sainte Catherine in Honfleur on Sunday June 29. On the program: cabinetmakers, women’s and children’s fashion designers, jewelers, ceramists, leatherworkers, illustrators, creators of children’s products, decorative items, zero-waste items, florists, paper makers, soap makers?

German : Marché de Créateurs et Créatrices à Honfleur

Am Sonntag, den 29. Juni, finden Sie auf dem Place Sainte Catherine in Honfleur rund 20 Designer und Designerinnen aus der Region Normandie. Auf dem Programm stehen: Tischlerin, Damen- und Kindermodenäherin, Juwelierin, Keramikerin, Lederwarenhändlerin, Illustratorin, Kreative rund um die Welt der Kinder, der Dekoration, der Null-Abfall-Artikel, Floristin, Papiermacherin, Seifenmacherin?

Italiano :

Domenica 29 giugno, in Place Sainte Catherine a Honfleur, si incontrano una ventina di designer della regione Normandia. In programma: ebanisti, stilisti di moda femminile e infantile, gioiellieri, ceramisti, pellettieri, illustratori, designer di prodotti per l’infanzia, articoli decorativi, articoli a spreco zero, fioristi, produttori di carta, produttori di sapone?

Espanol :

Reúnase con una veintena de diseñadores de la región de Normandía en la plaza Sainte Catherine de Honfleur el domingo 29 de junio. En el programa: ebanistas, diseñadores de moda femenina e infantil, joyeros, ceramistas, marroquineros, ilustradores, diseñadores de productos infantiles, artículos de decoración, artículos de residuo cero, floristas, papeleros, jaboneros..

