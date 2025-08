Marché de créateurs et créatrices Chargé

Marché de créateurs et créatrices

15 Levée de la Loire Chargé Indre-et-Loire

Bar et restauration sur place.

Le dimanche 10 Août 2025, la guinguette Sauvage de Chargé organise un marché de créateurs et créatrices de 11h à 20h. Venez rencontrer les différents créateurs tout en profitant de la guinguette en bord de Loire.

15 Levée de la Loire Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 08 98

English :

Creators’ market on Sunday August 10, 2025 at the Guinguette Sauvage in Chargé.

Bar and catering on site.

German :

Markt für Designer und Designerinnen am Sonntag, den 10. August 2025, in der Guinguette Sauvage in Chargé.

Bar und Essen vor Ort.

Italiano :

Mercato dei creatori domenica 10 agosto 2025 alla Guinguette Sauvage di Chargé.

Bar e ristorazione in loco.

Espanol :

Mercado de creadores el domingo 10 de agosto de 2025 en la Guinguette Sauvage de Chargé.

Bar y catering in situ.

